İç Anadolu çiftçisi Hububat Ticaret Merkezi ile daha karlı satış yapacak

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de 100 milyon lira maliyetle kurulacak Hububat Ticaret Merkezi ile çiftçinin depoladığı ürünlerini elektronik ortamda ve aracısız satarak daha çok kar elde edeceğini bildirdi.

Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hububat Ticaret Merkezinin 211 dönüm alana kurulacağını ve 55 depodan oluşacağını belirtti.

Türkiye Ürün İhtisas Borsaları (TÜRİB) AŞ sayesinde lisanslı depolara konulan ürünlerin elektronik ortamda oluşturulan senetler ile tek tuşla alınıp satılabileceğini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Şehrimizi temsil eden gıda ve hayvancılıkla uğraşanlar tarım alanında faaliyet yürütenler merkezde bayilik açacak, dükkanlar oluşturacak. 20 bin tondan başlayan lisanslı depolar 100 bin tona kadar ulaşabilecek. Yetkili, sınıflandırıcı laboratuvar, satış salonu ve sosyal donatılarla merkez binamızın olduğu bir alan oluşturulacak. Kayseri ve civarındaki illerin de merkezi olacak. Çiftçimiz, tarım ürünlerini değerine ulaşıncaya kadar lisanslı depolara koyacak. Bunlar TÜRİB aracılığıyla ürün senedi haline gelecek. Ürün senetlerini istedikleri zaman satabilecek. Yüzde 70 kadarını bankadan kredi alabilecek, dilerse kredi kullanıp mallarını satmayacak. Ürün fiyatları değerlendiğinde satabilecek. Yine merkezde uluslararası satış salonu dediğimiz alıcı ve satıcının birbirini görmediği ve tek tuşla satış yapılabilen bir sistem kurulacak."

Merkezin temeli gelecek yıl atılacak

Projeye Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da destek verdiğini anlatan Bağlamış, projenin hazır olduğunu ve 2020 yılında temelin atılacağını ifade etti.

Bağlamış, çiftçilerin Ürün İhtisas Borsası ve lisanslı depoların olmadığı illerde ürünlerini tüccarlara zorunlu sattığını anımsatarak, "Kurulacak merkezle çiftçimiz, ürünlerini değerlendiği zaman satabilecek. Bu sayede en az yüzde 30 daha fazla kar edebilecek." diye konuştu.