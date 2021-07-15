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İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:44
İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, System.String[]

Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırıkkale'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Yozgat Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Polat, gazetecilere, devleti ve milleti için canını veren bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ömürler diledi.

Hainlerin geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da var olacağını belirten Polat, "Hainler bu milletin asilliğini, gerektiğinde devleti, milleti uğruna seve seve canını feda edeceğini unuttular. Şükürler olsun o karanlık gecede asil ve aziz milletimiz hainlere gereken cevabı verdi. Devletimiz de kurum ve kuruluşlarıyla hainlere gerekli cevabı verdi, mücadeleye devam ediyor ve edecek. Artık bu millet demokrasisine, devletine ve milletine her yerde sahip çıkacaktır." dedi.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nde de şehitler için mevlit okutuldu.

Sivas

Sivas'taki etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı Buruciye Medresesi önünde "Türkiye Geçilmez" temalı resim ve fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, "5 yıl önceki kaosu, kargaşayı herkes hatırlıyordur. O gün milletimizin feraseti, basiretiyle adeta bir tarih yazıldı. Dolayısıyla bütün bu yaşananları yeni nesillere iyi anlatmak lazım." dedi.

Ayhan, konuşmasının ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il protokolüyle sergiyi gezdi.

Buradan Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliğe geçen protokol üyeleri, yapılan duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma etkinlikleri tarihi Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programıyla devam etti.

Kırşehir

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman tüm şehitler için dua etti. Öğle namazı ve mevlit programının ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramlar yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Vali İbrahim Akın ve protokol üyeleri Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Kayseri

Kartal Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi. Vali Şehmus Günaydın ve etkinliğe katılanlar, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Günaydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FETÖ'cülerin hain darbe girişimini asla ve asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da terörle mücadelenin önemine dikkat çekerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra iznini yarıda keserek Siirt Üçüncü Komando Tugayındaki birliğine dönen ve 27 Temmuz 2016'da zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Nuh Kürşat'ın kardeşi Mercan Edanur Temizyürek de ağabeyinin kabrini ziyaret etti.

Temizyürek, AA muhabirine, ağabeyinin o dönem nişan için Kayseri'ye izne geldiğini anlattı.

Ağabeyinin, "Burası çok karışık" denilerek izni bitmeden birliğine çağrıldığını aktaran Temizyürek, "Ortalık karışık olduğu için bir hafta merkezde bekletildi. Sonra görev yerine giderken patlama nedeniyle şehit oldu. Ağabeyimi benden aldılar. Aradan yıllar da geçse her şeyi dün gibi taze. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

Mardin'de 4 Nisan 2016'da teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Polat'ın annesi Yıldız Polat da oğlunun kabri başında, "Buraya gelmeyince duramıyorum. Buraya gelince rahatlıyorum. Evim gibi oldu, sürekli geliyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikler kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesindeki 15 Temmuz Anıtı önünde de tören düzenlendi, sergi açılışı gerçekleştirildi.

Hunat Hatun Camisi'nde öğle namazından önce şehitler için mevlit okutularak dua edildi. Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen "Türkiye Geçilmez" konulu serginin açılışı yapıldı.

Etkinliklere ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, İl Müftüsü Şahin Güven ve ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de Vali İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol ve şehit yakınları, Nevşehir Şehitliği'ni ziyaret etti.

Becel ve katılımcılar, kabirlere çiçek bırakarak şehitler için dua okudu.

Buradaki etkinliğin ardından Vali Becel ve protokol üyeleri, şehit ailelerini ve gazileri de ziyaret etti.

Niğde

Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve şehit aileleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Kemal Tosun ile Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehadet şerbeti içen polis Varol Tosun'un Derbent Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabirlerini ziyaret etti.

Mezarlara karanfil bırakıldı, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua edildi.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ile şehit yakınları ve gaziler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi. Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Öğle namazından önce Nur Camisi ve Külliyesi'nde ise şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.

Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan "Türkiye Geçilmez" konulu resim sergisini gezerek dijital anı defterine düşüncelerini yazdı.

Etkinlik İl Kültür Merkezindeki "Bir ölür, bin diriliriz" isimli oratoryo gösterisiyle devam etti.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milleti için Malazgirt, Kurtuluş ve Çanakkale Savaşları gibi büyük önem arz eden direnişlerden olduğunu söyledi.

İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz, Yozgat, Şehit, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika


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