Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Son Dakika › Güncel › İç Anadolu'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma programları - Son Dakika

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