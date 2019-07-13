Son Dakika Haberleri: İç Anadolu'da 3 il için sağanak uyarısı
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İç Anadolu'da 3 il için sağanak uyarısı

4 saat önce

Konya, Karaman ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

İç Anadolu'da 3 il için sağanak uyarısı, System.String[]
Konya, Karaman ve Niğde için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman ve Niğde'de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Karaman, Niğde, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:06 Kaynak: AA
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