İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, System.String[]

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren ertesi gün gece saatlerine kadar etkili olacak rüzgar, güneybatıdan kuvvetli, Konya, Karaman ve Niğde'de ise fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Karaman, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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