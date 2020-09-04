İç Anadolu'da 4 il için sıcak hava uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki hafta cuma gününden itibaren ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini artırarak yarına kadar devam edecek.

Yarından itibaren sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarının Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."