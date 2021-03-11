İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde orta kuvvette zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray genelinde bu gece saatlerinden başlayarak, cumartesi sabah saatlerine kadar, orta kuvvette zirai don beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.