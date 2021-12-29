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Yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Yoğun sis etkili oldu

29.12.2021 10:34

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sis ve soğuk hava etkili oluyor.

Konya şehir merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik yavaşladı.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü kentte sürücüler sis farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını açarak ilerleyebildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın batı-güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yoğun sis etkili oldu
Yoğun sis etkili oldu
Yoğun sis etkili oldu

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Aksaray, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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