Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı

21.03.2022 14:19

Etkinliğe katılanlar Halk oyunu gösterisi Müzik eşliğinde bayrak gösterisi Müzik dinletisi Nevruz ateşinin yakılması Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Nevruz Ateşi üzerinden atlaması Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın Nevruz Ateşi üzerinden atlaması Protokolün demir...

Etkinliğe katılanlar

Halk oyunu gösterisi

Müzik eşliğinde bayrak gösterisi

Müzik dinletisi

Nevruz ateşinin yakılması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Nevruz Ateşi üzerinden atlaması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın Nevruz Ateşi üzerinden atlaması

Protokolün demir dövmesi Kayseri'de Nevruz kutlaması, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yapıldı.

Valilik, ERÜ ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Ahmet Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen programa ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ERÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt katıldı.

Halk oyunu gösterilerinin sunulduğu etkinliğe yöresel kıyafetler ve kendi ülke bayraklarıyla katılan Türk Cumhuriyetleri öğrencileri, türküler söyledi ve halk oyunu gösterisi sundu.

Programda demir döven Vali Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri, nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, davetliler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı
Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı
Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı
Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı
Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı
Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı
Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı
Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Üniversitesinde Nevruz kutlaması yapıldı - Son Dakika


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