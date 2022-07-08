İç Anadolu'da arife gününde bayram hareketliliği

Tarihi Uzun Çarşı

Alışveriş yapanlar

Esnaf Arif Karaboğa'nın konuşması

Kentteki caddelerdeki yoğunluk

Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

Kırşehir'de arife gününde açılan kapalı pazar yerinde vatandaşlar alışveriş yaptı.

Tarihi Uzun Çarşı'da kuruyemiş ve bayramlık şeker satan Arif Karaboğa, son iki güne göre arife gününün daha iyi ve yoğun olduğunu anlatarak, "Bayram öncesinde hareketlilik var. Bu bayram kurban kesildiği için sucuk harcı ve baharat alınıyor. Kuruyemiş de bayram şekerine göre daha fazla gidiyor. Bayram için gelen gurbetçiler de yoğun alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kent genelindeki çarşı ve cadde esnafında ise alışveriş yoğunluğu var. Ankara, Lise ve Terme Caddelerinde ise yoğunluk yaşanırken, bir çok vatandaş bayram öncesi alışverişini tamamlamaya çalıştı.