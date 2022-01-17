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İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI - Son Dakika

İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI

17.01.2022 16:07

SAĞLIK Bakanlığı tarafından illere göre 'Covid-19' aşılama oranına göre Aksaray, 100 bin kişide 73,3 oranla İç Anadolu bölgesinde sarı listede kalan tek il oldu.

SAĞLIK Bakanlığı tarafından illere göre 'Covid-19' aşılama oranına göre Aksaray, 100 bin kişide 73,3 oranla İç Anadolu bölgesinde sarı listede kalan tek il oldu. Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçifçi da aşı uyarısında bulunarak 'Ülke genelinde doğu illeri hariç, diğer şehirlerimiz mavi kategoriye dönmüşken, Aksaray olarak ülkemizin tam ortasında sarı renkte kaldık. Şehrimizde vatandaşlarımız akşam misafir ağırlama ve oturmaya gider. Gün içinde de kadınlar bir araya gelerek evlerde toplanır. Bunlar virüsün yayılma hızını artırmaya başladı' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 427 bin nüfusa sahip Aksaray'da son açıklanan haritada vaka sayısı 100 bin kişi de 99,52'ye yükselirken aşılama oranı ise 73,3 oranla İç Anadolu'nun en az aşı olan ili arasında yer aldı. İç Anadolu'daki diğer illerin aşılamada mavi renkli listede olduğuna dikkat çeken Aksaray Eczacılar Odası Başkanı Fatih Özçifçi şunları söyledi:

"Salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artmaya devam ediyor. Pandemiden kurtulmanın en önemli yolu ise aşıdan geçiyor. Aşılamayı ne kadar çabuk yaparsak virüsten de o kadar çabuk kurtuluruz. Ülke genelinde doğu illeri hariç, diğer şehirlerimiz mavi kategoriye dönmüşken, Aksaray olarak ülkemizin tam ortasında sarı renkte kaldık. Aşılama hızımızın artması gerekiyor. Biz de eczanelere gelen vatandaşlarımıza aşı olmaları ve hatırlatma dozlarını yaptırmaya davet ediyoruz. Aşı karşıtları lütfen bilimsel olmayan gerçek dışı bilgilere inanmasınlar. Aşılarımız her türlü güvenli. Vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezleri ile hastanelerde aşılarını olabilirler?

MİSAFİR AĞIRLAMALAR VİRÜSÜ ARTIRMAYA BASLADI

Virüsün kış mevsiminde daha çabuk yayıldığını ifade eden Özçiftçi, şöyle devam etti:

'Biz Anadolu insanlarıyız. Şehrimizde vatandaşlarımız akşam misafir ağırlama ve oturmaya gider. Gün içinde de kadınlar bir araya gelerek evlerde toplanır. Bunlar virüsün yayılma hızını artırmaya başladı. 'Omicron' varyantı ise çok hızlı bulaşıyor. Bir de son günlerde grip vakalarında da artış var. Şehrimiz 4 kez pik gördü. Böyle gidersek, 'Omicron' varyantının hızlı bulaşmasıyla birlikte 5'inci piki göreceğiz gibi gözüküyor. Eczanelere gelen hastalarımızın maske takmayı unuttuğunu görüyoruz. Hatta uyardığımızda da bazen tepkiyle karşılaşıyoruz. Salgından kurtulmak için maske ve mesafeye devam etmekten ve aşı olmaktan başka şansımız yok?

İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI
İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI
İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI
İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI
İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI
İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI
İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI
İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI

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Sağlık Bakanlığı, İç Anadolu, Aksaray, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İÇ ANADOLU'DA AŞILAMADA SARI LİSTEDE TEK AKSARAY KALDI - Son Dakika
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