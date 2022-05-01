İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

Yozgat Şehitliği
Kur'an-ı Kerim okunması
Dua edilmesi
Şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılması
Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi
YOZGAT - Yozgat'ta şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, şehit yakınları ve vatandaşlar Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.
Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Daha sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.
Kaynak: AA
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