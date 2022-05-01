İç Anadolu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Niğde, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale ve Yozgat'ta bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Niğde'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, Dr. Sami Yağız Caddesi ile Yeni Çarşı'yı tercih etti.

Bayram şekeri, tatlı, lokum ve Türk kahvesi almak isteyen vatandaşlar, sıraya girdi.

Tatlı alışverişi yapan İsmail Erdil, AA muhabirine, bir tepsi baklava aldıklarını ve bayramda ikram edeceklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdil, milletçe bayramı en güzel şekilde geçirmeyi diledi.

Vatandaşlardan Abdullah Ergen şeker, kıyafet alışverişi yaptıklarını anlatarak, "İzmit'te hekimim, uzun süredir ailemi görmüyordum, onun heyecanı var. Eski bayramlar gibi geçmiyor, o zamanlar küçüktük, daha heyecanlıydık ama yine de iyi." ifadelerini kullandı.

Kuruyemişçide çalışan Eşref Burcu da bayram alışverişinin güzel geçtiğini dile getirerek, "Şeker satışlarımız rekor kırıyor. Yok sattığımız şekerlerimiz var, maşallah diyelim, nazar değmesin. Bayram heyecanı yaşanıyor, o eski lezzetler var yine de. Millet alışveriş yapmayı seviyor." dedi.

Sivas

Sivas'ta da bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Atatürk Caddesi, Bankalar Caddesi ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde tedbir aldı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise yoğunluk yaşanan bölgelerde yaşanabilecek hırsızlık ve yankesicilik suçlarını önlemek amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

Nevşehir

Nevşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Kentin işlek yollarından Atatürk, Lale, Nar ve Milli İrade caddelerinde uzun araç kuyrukları görülürken, yayalar da kaldırım ve iş yerleri önünde kalabalık oluşturdu.

Trafik polisleri, araç ve yaya yoğunluğunun yaşandığı alanlarda zaman zaman anons yaparak trafik kurallarına uyulmasını istedi. Ekipler, Borsa kavşağında emniyet kemeri uygulaması yaparak, sürücülere broşür dağıttı.

Kent esnafından Tunar Çalışkan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sakin geçen günlerin geride kaldığını belirtti.

Çalışkan, iş yerlerine alışveriş yapmak için gelenlerin eli boş dönmediğini, özlemini çektikleri bereketli günlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde, Hüseyin Kahya Parkı etrafında açılan tezgahlarda yoğunluk gözlendi.

Kırıkkale Belediyesinin kontrolünde açılan işporta tezgahlarında ayakkabıdan kıyafete, şekerden çikolataya kadar farklı bütçelere göre ürün satılıyor.

Yozgat

Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi alış veriş yapmak isteyen vatandaşlar Lise Caddesi, Meydan Yeri ve Sarraflar Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların özellikle marketlerde gıda alışverişi yaptığı gözlendi.