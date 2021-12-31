İç Anadolu'da cadde ve sokaklarda "yılbaşı" yoğunluğu - Son Dakika

Sivas, Kayseri ve Niğde'de vatandaşlar yılbaşı alışverişi nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve meydanlarda vatandaşların alışveriş telaşı dikkat çekti.

2022'ye saatler kala özellikle kuruyemiş dükkanları, pazar ve Milli Piyango satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Kayseri

Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı ve çevresindeki dükkanları tercih edenler, özellikle kuru yemişçilere akın etti.

Vatandaşlar, Milli Piyango bayilerinde de kuyruklar oluşturdu. Kuru yemişçi Ramazan Bozkurt, AA muhabirine, öğleden sonra yoğunluk başladığını ancak geçen yıllara oranla düşük olduğunu söyledi.

Fiyatlarda döviz kurunun düşmesi ile indirim yaşandığını belirten Bozkurt, "Vatandaşlar daha çok karışık çerez, Antep fıstığı, badem, kaju ve çekirdek alıyor. Genelde bu ürünler tercih edildi." dedi.

Kaplı Çarşı'da alışveriş yapan Hülya Ateş ise Almanya'dan geldiğini ve yeni yılı ailesiyle birlikte geçirmek için alışverişe çıktığını belirterek, herkese mutlu yıllar diledi.

Niğde

Niğde'de yılbaşı nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı.

Vatandaşlar özellikle Yeni Çarşı'da kuru yemişçi ve Milli Piyango bayilerine akın etti.

Kuru yemişçide çalışan Ahmet Dörtdivanlıoğlu, yılın son gününde bir hareketlenme olduğunu ve işlerinin yoğun olduğunu belirtti.