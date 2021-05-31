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İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika

İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

31.05.2021 13:33

Niğde, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında programlar düzenlendi.

Niğde, Sivas, Kayseri, Kırşehir ve Yozgat'ta, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında programlar düzenlendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Adalet Sarayı'ndaki törende yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin sayısının artırılması ve mevcutların daha da zenginleştirilmesi adına kampanyanın başlatıldığını söyledi.

Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Şimşek, "Suça karışmış vatandaşlarımızı ne kadar iyi eğitebilirsek, onlara ne kadar çok kitap okutabilirsek, onlar da daha aydın, daha eğitilmiş bireyler olarak toplumdaki yerlerini alacaktır." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da kampanyayla tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılabilmesi, kitap alışkanlıklarının artırılması ve kültür sevilerinin yükseltilmesinin amaçlandığını dile getirerek, vatandaşlardan destek istedi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, kurum müdürleri ve adliye personeli katıldı.

Sivas

Sivas'ta kampanya çerçevesinde tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kitap standı açıldı.

Standı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Kutluboğa, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı kampanyanın açılış kurdelesini kesti.

Ayhan, kampanyayı takdirle karşıladığını belirterek, "Bizim üzerimize düşen ne varsa ziyadesiyle destek vereceğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu ise hükümlü ve tutukluları hayata hazırlamak, eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle de sağlıklı ve iyi düşünen bir birey olarak topluma kazandırmak adına bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kayseri

Kayseri'de kampanya kapsamında adliye binası önüne kitap kumbarası konuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, kampanya sayesinde kitap sayısı ve çeşitliliğinin artacağına dikkati çekti.

Hükümlü ve tutukluların bu kitaplardan istifade ederek uyumlu şekilde yeniden topluma katılma yolunda önemli aşama kat edeceklerini dile getiren Akın, "Kayseri Kapalı Cezaevi ve Bünyan Kampüs Cezaevlerinin kütüphanelerinde 16 bin 500 kitap bulunmakta olup yaklaşık 5 bin tutuklu ve hükümlü, aktif olarak bu kitaplardan faydalanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Şehmus Günaydın ile protokol üyeleri ve adliye çalışanları, bağışlanan kitapları kitap kumbarasına attı.

Kırşehir

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, adliyede düzenlenen programda, "Bir hükümlünün ceza infaz kurumunda ayrılırken kitap okuma alışkanlığı edinmiş, mümkünse bir meslek edinmiş olmasını istiyoruz. Meslek ediniyorsa da o mesleğe ait sertifikasını da almış olmasını istiyoruz. Kitap bağışı kampanyasına destek olan, katkı veren herkese de teşekkür ederiz." dedi.

Programa katılan il protokolü ve daire müdürleri de kampanyaya destek vererek, beraberinde getirdikleri kitapları kampanya kapsamında bağışladı.

-Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Adliye Sarayı'nda düzenlenen törende, ceza infaz kurumu kütüphanelerinde 1 Mayıs 2021 itibarıyla 1 milyon 12 bin kitap bulunduğunu aktardı.

Bu kütüphanelerden 2020 yılında tutuklu ve hükümlüler tarafından 911 bin kitabın ödünç alındığını anlatan Uçak, "Yozgat'taki kampanyamızda başlatıyoruz. 'Bir kitap bir umut' diyerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." dedi.

İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı
İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Adalet, Niğde, İnfaz, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İç Anadolu'da ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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