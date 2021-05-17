İç Anadolu'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun - Son Dakika

İç Anadolu'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

17.05.2021 21:57
İç Anadolu'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun, System.String[]

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklamasını ve kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelemesini sevinçle karşıladı.

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklamasını ve kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin kredi borçlarının ertelemesini sevinçle karşıladı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan'a, çiftçiler için açıkladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatının 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatının ise 1750 liraya yükseltilmesini sevinçle karşıladığını söyleyen Çetindağ, "İyi fiyat, beklediğimizin üzerinde. Çiftçilerimizin beklentilerini hemen hemen karşılıyor. Cumhurbaşkanımıza çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Çiftçilerin bu yılki en büyük sıkıntısının kuraklık olduğunu vurgulayan Çetindağ, kentte geçen hafta etkili olan zirai donun da çiftçileri mağdur ettiğini belirtti.

Çetindağ, kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş yaşanabileceğini dile getirerek, "Sivas geçen sene 700 bin ton civarında buğday üretmişti. Bu sene 500 bin tona düşecek gibi görünüyor ama açıklanan fiyatlar çiftçimizi memnun edecektir." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tarıma yönelik destekleri AA muhabirine değerlendirdi.

Sümer, açıklanan alım fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30 civarında artış olduğunu söyledi.

"Genel anlamda fiyatlar çiftçiler için 10 numara" diyen Sümer, "Yüzde 30-40 arasında artışlar oldu. Enflasyonun çok çok üzerinde fiyat verildi ancak kuraklıktan dolayı ülkemiz genelinde sıkıntı var. Vatandaşlarımız üretimden ve rekolteden memnun olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kayseri

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat ve bakliyattaki desteklerin çiftçiler için önemli olduğunu söyledi.

Geçen senede çiftçiler için desteklerin yapıldığını hatırlatan Güneş, Kayseri'nin ay çekirdeği, kabak çekirdeği, buğday, arpa ve nohut gibi ürünlerde üretime önemli katkı sağladığını vurguladı.

Güneş, verilen desteklerle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konulara hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Patates konusunda yapılanlar ortada. Çiftçinin elinde kalan patatesi alıp bedava dağıttı. Verilen fiyatlar iyi, memnun edici. Önemli olan devletin fiyatları yüksek açıklaması. Çiftçiler açısından umutlu bir beklenti vardı, açıklanan fiyatlar iyi. Yeter ki üretim olsun, bu yıl biraz kuraklık var." ifadelerini kullandı.

"Açıklanan rakamlar büyük rakamlar." diyen Güneş, nohutta 10 ton ürün satan çiftçinin, yaklaşık 4 bin lira fazla para alacağını dile getirdi.

Güneş, açıklanan desteklerin devletin çiftçiye önem verdiğinin göstergesi olduğunu vurgulayarak, yakın zamanda tarladaki ürünleri için yağış da beklediğini kaydetti.

Nevşehir

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan alım fiyatlarının çiftçiler açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çiftçinin beklentisinin karşılandığını dile getiren Salaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı alım fiyatları çok güzel. Toprak Mahsulleri Ofisi hem zamanında alım yapıyor hem de ödemeyi nakit olarak, peşin ödüyor. Tüccar, ürün arttıkça fiyatı aşağı çekiyordu. Bu yıl bu durum maliyetin üzerinde olacak ve üreticimizin yüzü gülecek. Çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

-Kırşehir

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çiftçilik yapan eski Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül ise geçen yıllara gören açıklanan hububat fiyatlarının iyi olduğunu söyledi.

Girdi fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış yaşandığını belirten Öncül, ek desteklerle değerlendirildiğinde açıklanan hububat fiyatlarının yüksek olduğunu ancak kuraklık nedeniyle çiftçinin büyük sıkıntı çektiğini aktardı.

Öncül, "Yüzde 30-40 arası artış var. Geçen senelere göre rakamlar iyi ama bu yıl mahsul kötü. Yağış olmaması nedeniyle arpa buğday tarlada kuruyor. Bir hafta 10 gün içinde yağış olmasını bekliyoruz." dedi.

-Yozgat

Yozgat'ta Yerköy Ziraat Odası Başkanı Cahit Metin de açıklanan alım fiyatlarından çiftçi olarak memnun olduklarını söyledi.

Açıklanan fiyatların geçen yıla göre yüzde 35-40 oranında zamlandığını ifade eden Metin, "Girdi maliyetlerimiz de yükseliyor ama açıklanan bu fiyatlar bizi memnun etti." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun - Son Dakika


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