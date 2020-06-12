İç Anadolu'da cuma namazı üçüncü kez cemaatle kılındı - Son Dakika

Sivas, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete cuma namazıyla yeniden devam edildi.

Sivas Valiliği tarafından belirlenen 110 camide, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından cuma namazı kılındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü, Kale Camisi önündeki açık alanda cuma namazını eda etti.

Niğde

Niğde Valiliği tarafından belirlenen 17 cami, otopark ve pazar yerinde, belediye ekipleri, dezenfekte çalışması yaptı ve cemaate seccade dağıttı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda, yeni atanan İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cuma namazında, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve il protokolü de saf tuttu.

Yozgat

Yozgat'ta 627 camide cuma namazı kılındı. Namaz öncesi camiye gelen vatandaşların ateşi ölçülüp maske dağıtıldı.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nin avlusuna sığmayan cemaat, yol ve kaldırımlarda namazlarını eda etti.

Nevşehir

Nevşehir'de Valilik tarafından belirlenen cami bahçeleri ve açık alanların yanı sıra Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çim Sahasında da cuma namazı kılındı.

Seccadesi ile sahaya gelen vatandaşlar maske takarak sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

Saha girişinde görevlilerce maske dağıtıldı, vatandaşların tedbirlere uymasını sağlamak için polisler de görev aldı.

Kayseri

Kayseri Valiliğince izin verilen camilerin bahçe ve çevresi ile otoparkları dolduran cemaat, yeniden cuma namazı kılmanın huzurunu yaşadı.

Mimar Sinan'ın 1573 yılında inşa ettirdiği Kurşunlu Camii'nin karşısında bulunan belediyeye ait açık otoparkta bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği tarafından belirlenen 45 cami ve 4 kapalı pazar yerinde cuma namazı kılındı.

Seccadesiyle cami bahçelerine ve pazar yerlerine gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

Kırşehir

Kırşehir'de vatandaşlar, kent genelinde belirlenen cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.

Kent merkezinde Ahi Evran ve Hoca Ahmet Yesevi camilerinin avlusu ile Cacabey Meydanı'nda yoğunluk oluştu.

Cuma namazını kılmaya gelen vatandaşların, yanlarında seccadelerini getirdikleri, maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

Namaz kılınan alanlara girişlerde cemaate dezenfektan dağıtıldı.