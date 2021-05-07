Esnaf, "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

Kapalı Çarşı

Pastırma dükkanı

Pastırma esnafından Abdullah Akçakoyunlu ile röportaj

Pastırmacı Bekir Çatalbaş ile röportaj KAYSERİ - Kayseri'de tam kapanmadan muaf tutulan pastırma esnafından Abdullah Akçakoyunlu, kendilerine tanınan saatlerde iş yerlerini açtıklarını söyledi.

Şehir merkezinde az sayıda vatandaş gelebildiği için satışların çok az olduğunu belirten Akçakoyunlu, "Pastırma, insanların acil bir ihtiyacı da olmadığı için satışlarımız yok denecek seviyede. Bu süreçte internetten satışlar birazcık da olsa arttı." dedi.

Pastırmacı Bekir Çatalbaş ise "Bütün pastırmacı esnafı dükkanı açıyor ancak sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için müşteri yok. Kargoyla satışlarımız bu süreçte yüzde 5-10 arttı. Şehir içinde yol güzergahımızdaki müşterilerimize paket servis yapıyoruz." diye konuştu.