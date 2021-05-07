İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da kısıtlamadan muaf tutulan esnaf, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hizmet sunuyor.

Esnaf, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"da 10.00-17.00 saatlerinde müşterilerini kabul ediyor.

Kırşehir

Kırşehir'de Atatürk Caddesi'ndeki fırında ekmek ustası Mehmet Akif Akan, bu süreçte vatandaşların ekmeksiz kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

Tedbirlere uyarak üretim yaptıklarını belirten Akan, topyekun mücadeleyle en kısa sürede normal hayata dönmeyi istediklerini dile getirdi.

Eczacı Şuayip Soysal da hastanelerin açık olması nedeniyle ilaç ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti.

Soysal, "Pandemi koşullarına uyarak, gerekli tedbirleri de alarak belirlenen saatlerde çalışmaya devam ediyoruz. Sağlık sisteminin çarkının dönmesi, sorun yaşanmaması için çalışıyor, hizmet veriyoruz."dedi.