Trakya'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi "kademeli normalleşme"ye geçilmesiyle bölgede araç ve yaya hareketliliği arttı.
Ülke genelinde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, bugün 05.00 itibarıyla sona erdi.
Edirne'de, sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı.
İş yerlerine gidebilmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı kavşaklarda yoğunluk oluşturdu.
Tam kapanma sürecinde işletmeleri kapalı kalan esnaf, dükkanlarında temizlik ve düzenleme yaparak müşteri beklemeye başladı.
Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla, kent merkezinde 17 günlük sakinlik yerini yoğunluğa bıraktı.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde tam kapanma sürecinin ardından başlayan kontrollü normalleşmeyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Kentte özellikle bankalar ve telefon bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.
Emniyet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Tekirdağ'da tam kapanma sürecinin sona ermesiyle Hükümet Caddesi ve sahil kesiminde yoğunluk gözlendi.
Emniyet ve belediye ekipleri de tedbirlere uyum noktasında vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA
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