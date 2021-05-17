Trakya'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı - Son Dakika

Emniyet ve belediye ekipleri de tedbirlere uyum noktasında vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'da tam kapanma sürecinin sona ermesiyle Hükümet Caddesi ve sahil kesiminde yoğunluk gözlendi.

Emniyet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte özellikle bankalar ve telefon bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.

Kırklareli'nde tam kapanma sürecinin ardından başlayan kontrollü normalleşmeyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Tam kapanma sürecinde işletmeleri kapalı kalan esnaf, dükkanlarında temizlik ve düzenleme yaparak müşteri beklemeye başladı.

İş yerlerine gidebilmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı kavşaklarda yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de, sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi "kademeli normalleşme"ye geçilmesiyle bölgede araç ve yaya hareketliliği arttı.

Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı

Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?