Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te kademeli normalleşmeyle yoğunluk arttı - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.

Ülke genelinde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, 05.00 itibarıyla sona erdi.

Gaziantep'te sabah erken saatlerden itibaren Muammer Aksoy Bulvarı ile cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı.

İş yerlerine gidebilmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı kavşaklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Tam kapanma sürecinde işletmeleri kapalı kalan esnaf, dükkanlarında temizlik ve düzenleme yaparak müşteri beklemeye başladı.

Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla, kent merkezinde 17 gündür süregelen sakinlik yerini yoğunluğa bıraktı.

-Şanlıurfa

Şanlıurfa'da tam kapanma sürecinin yerini kontrollü normalleşmeye bırakmasının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Kentteki iş yerleri Kovid-19 tedbirlerine göre açılırken, güvenlik görevlileri de kurallara uyulması noktasında hem denetim gerçekleştirdi hem de uyarılarda bulundu.

-Malatya

Malatya'da da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Kentte özellikle bankaların önlerinde yoğunluk oluştu.

Emniyet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise sabah kamu kurum kuruluşlarıyla iş yerleri kapılarını açarak hazırlıklarını yaptı.

Bu arada güvenlik güçleri kent genelindeki kalabalık noktalarda maske, mesafe ve temizlik konularında megafon aracılığıyla uyarılarda bulundu.

Adıyaman ve Kilis'te de esnaf sabah saatlerinde dükkanını açarak hazırlık yaptı.

Kentin merkezlerinde cadde ve sokaklarda ise araç ve yaya hareketliliği gözlendi.