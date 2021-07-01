İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yozgat'ta normalleşme kapsamında kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması, işletmecileri sevindirdi. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Coşgun, yaklaşık 16 ay süren kısıtlamaların ardından başlayan normalleşmeyle mutlu olduklarını belirterek, "İşlerimizin başında olmamız, bacamızın yeniden tütmesi bizleri mutlu etti. İl merkezimizde 113 çay ocağı ve kahvehane işletmemiz var. Bunların tamamı faaliyete başladı. Özellikle kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması, işletmecilerimiz açısından çok iyi oldu. Meslektaşlarımız bugünden itibaren evlerine ekmek götürebilmenin mutluğunu yaşayacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.