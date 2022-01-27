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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

27.01.2022 11:33
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

Kayseri, Yozgat, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de yoğun kış şartları yaşanıyor.

Kayseri, Yozgat, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de yoğun kış şartları yaşanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası ana arterlerde yol açma ve temizlik çalışması yaptı, soğuktan donan süs havuzundaki buz parçalarını kırdı.

Ekipler ayrıca tarihi Kayseri Kalesi yanındaki güvercinlikteki kuşlara yem verdi.

Yozgat

Yozgat'ta etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar temizlik çalışması yaptı.

Cadde ve sokaklardaki kar kütleleri iş makineleriyle kamyona yüklenip şehir dışına taşındı.

İl Özel İdare ekipleri ise gece 02.00 itibariyle kapalı tüm köy yollarını ulaşıma açtı.

Sivas

Sivas'ta belediye ekipleri, yoğun kar yağışının ardından şehir merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda iş makinesi yardımıyla kar temizleme çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karın bereket olduğunu vurgulayan Bilgin, "50 iş makinesi ve 300 personelimizle başta ana arterler olmak üzere hemşehrilerimizin daha rahat ulaşım sağlaması amacıyla mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımızın tüm ekiplerimizle sahada olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Eşit hizmet anlayışıyla 65 mahallemizin temizlenmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Niğde

Niğde'de etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü. Belediye ekipleri, ana arterler, sokaklar ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Öte yandan Niğde- Çiftlik, Çiftlik- Altunhisar yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açtı.

Kırşehir

Kırşehir'de kar yağışı gece saatlerinde aralıklarla devam etti.

Sıcaklığın sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, Kırşehir Belediyesi, Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile tüm köy yolları ulaşıma açıldı.

Kırşehir'de ayrıca, farklı kurumlara bağlı ekipler, karla kaplı kırsal alanda yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

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Kırşehir, Kayseri, Yozgat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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