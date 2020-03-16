İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Yağışının ardından araçların üzeri karla kaplandı.

Tarih kent meydanı da kısmen beyaza büründü. Kente yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda da kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Kırşehir

Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akpınar, Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde de yağış etkili oluyor.

Ankara- Kayseri kara yolunun Hamit rampası bölgesinde yağış ve tipi nedeniyle kar sürgünleri oluşmaya başladı.

Karayolları 61. Şube Şefliği ekipleri, araç geçişlerinde sıkıntı yaşanmaması için Hamit rampası başta olmak üzere kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde çalışma yapıyor.

Yozgat

Yozgat'ta gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kente yüksek kesimleri, çatı ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Kırşehir, Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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