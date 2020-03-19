İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı.

Kar yağışının ardından merkezde araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü.

Keskin ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi.

Bahşılı ilçesi de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Niğde

Niğde Belediyesi, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Niğde- Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Yozgat

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma oluşurken, belediye ve kara yolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü il genelinde, Nevşehir Belediyesi, Karayolları 67. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri don ve buzlanmaya karşı yollarda kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.


Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Kayseri

Kayseri'de dün başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:56 Kaynak: AA

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