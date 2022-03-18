İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor

18.03.2022 10:05

Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de gece başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de gece başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde yol açma, tuzlama ve temizlik çalışması yapıyor.

İşe gitmek için trafiğe çıkacaklar araçlarını temizlerken yayalar da bazı noktalarda yürümekte güçlük çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de yollarda temizlik çalışması yapıyor.

Özvatan ve İncesu ilçelerinde, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oluyor. Kar kalınlığının 2 metre 30 santimetre ölçüldüğü merkeze ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler temizleme ve tuzlama yapıyor

Merkezdeki tesislerin sorunsuz hizmet verdiği öğrenildi.

Sivas

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kentte bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda çalışma yapıyor.

Yozgat

Yozgat'ta da gece başlayan kar, kenti beyaz bürüdü.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de de etkili olan kar yağışıyla belediye, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, ulaşımda sorun yaşanmaması amacıyla buzlanma riskine karşı yolları tuzladı.

Dün, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.

İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor
İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor
İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor
İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor
İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor
İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor
İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor
İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç Anadolu'da kar yağışı devam ediyor - Son Dakika
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