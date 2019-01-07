İç Anadolu'da Kış

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, kar yağışı nedeniyle 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de, kar yağışı nedeniyle 106 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Yozgat İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 10, ilçelerden Akdağmadeni'nde 13, Aydıncık'ta 3, Çandır'da 2, Çayıralan'da 15, Çekerek'te 9, Kadışehri'nde 4, Saraykent'te 8, Sorgun'da 5 olmak üzere 69 köy yolu ulaşıma kapandı.





Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, 145 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.



Kırıkkale'de de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, ilçelerden Bahşili'de 1, Balışeyh'te 4, Delice'de 2, Keskin'de 13, Sulakyurt'ta 6 ve Yahşihan'da 2 olmak üzere toplam 30 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, il genelinde 36 ekip ve 26 iş makinesiyle kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Kırşehir'de ise ilçelerden Akçakent'te 3, Boztepe'de 2, Akpınar'da 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarındaki çalışmaları devam ediyor.

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