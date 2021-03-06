İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

06.03.2021 14:25

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik arttı.

Çay bahçeleri ve parklarda çocuklar oyun oynarken, vatandaşlar ise güneşli havanın keyfinin çıkarttı.

Öte yandan trafikte yoğunluğun gözlemlendiği kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

- Niğde

Niğde'de şehrin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı.

Çay bahçesi işletmecisi Tolunay Gökkaya, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz, bu süreci kurallara uyarak en kısa sürede atlatacağımızı umuyorum. Kısıtlamalardan dolayı kapalıydık. Artık iş yerlerimizi açtık. Niğdeli esnaflar adına Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Recai Emir ise "Çok mutlu olduk, artık çarşıya çıkabiliyoruz, bundan daha iyi daha güzel ne olabilir? Kurallara iyi uymalıyız. Çok dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Nuri Şahin de uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıkıp gezmenin keyfini çıkardığını söyledi.

Ayakkabı boyacısı Yeter Everdi ise zor günler geçirdiklerini belirterek, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkmasının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Nevşehir

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Nevşehir'de, vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonunda sokağa çıkabildi.

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla masa müşterisi kabul etmeye başlayan lokanta, kafe gibi işletmelerle alışveriş merkezleri hafta sonunda da kapılarını açık tuttu.

Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Parkta güneşlenen Halis Altuntaş, mesaisinin olmadığı bir hafta sonunda dışarıda dolaşabilmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Evde bunalmıştık. Bugün hava iyi dışarı çıkabilmemiz güzel oldu ancak mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaya ve kalabalık ortamlara girmemeye de dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

-Yozgat

Yozgat'ta da cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Çay bahçeleri ve parklarda buluşan vatandaşlar, sohbet etti.

Berber İbrahim Selvi, meslek grubunun hafta sonları daha çok iş yaptığını belirterek, kısıtlamanın kaldırılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Abdullah Demir de "Çalışan kesim özellikle memurlar hafta içi gelip tıraş olamıyor, hafta sonunu tercih ediyor. Kısıtlama döneminde de kapalı olduğumuz için sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi çok iyi oldu, müşterimiz gelmeye başladı." dedi.

Tıraş olan Mesut Akgün de cumartesi kısıtlamanın kaldırılmasının hem kendileri hem de esnaf için iyi olduğunu aktardı.

Caddede gezen 65 yaş üstü vatandaşlardan Cemal Eravcı ise kısıtlama döneminde dışarı çıkamadıklarını dile getirerek, "Sürekli evde kalmaktan psikolojimiz bozuluyordu. Bu hafta arkadaşlarla buluştuk." ifadesini kullandı.

Sivas

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da vatandaşlar uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu tarihi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında girilen yeni kontrollü normalleşme sürecini aileleriyle gezerek ve alışveriş yaparak değerlendirenlerin birçoğunun açık alanlarda da maske kuralına uyduğu görüldü.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sivas'ta "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yürütülen çalışmalarda, sadece bir günde 1883 işletme-iş yeri, 1317 yeme-içme mekanı, 42 otel-konaklama tesisi, 524 toplu ulaşım aracı ve 3 bin 417 kişinin denetlendiğini, 5 işletmeye kural ihlali sebebiyle ceza uygulandığını bildirdi.

Kırıkkale

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, turuncu listede yer alan Kırıkkale'de vatandaşlar, kent merkezindeki cadde, park ve meydanlara akın etti.

Kentte, özellikle Zafer ve Cumhuriyet caddeleri, Cumhuriyet Meydanı ve Büyük Şehir Parkı'nda hareketlilik yaşandı.

Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı görevliler de il genelinde denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayakkabı boyacısı Bülent Kızgın, AA muhabirine, cumartesi günü kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşların çarşıda gezdiğini, kendilerinin de işlerine baktığını aktardı.

Kızgın, bir an önce salgının ve kısıtlamaların bitmesi temennisinde bulundu.

Kırşehir

Kırşehir'de de kısıtlamaların kaldırılmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kentin işlek noktalarından Terme, Ankara ve Atatürk caddelerinde vatandaşların çocukları ve yakınlarıyla alışveriş yaptıkları görüldü. Cacabey ve Ahi meydanlarında yaşlılar, park ve banklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de işlek cadde ve sokaklarda kontrollerini sürdürdü.

Esnaf Ali Güven, "Pandemi azaldı şehrimizin oranı da düşük Allah'a şükürler olsun. İnşallah tamamen biter, çocukların cıvıltısı caddelere yayıldı. Onlarda bir sıkıntı yok ama yaşlılarımız, yetişkinlerimiz daha dikkatli olmalı, kurallara uymalı." dedi.

İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Psikolojik sorunlu adam eline geleni balkondan aşağı attı, tepki gösteren komşularına da cinsel organını gösterdi Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Herkesin merak ettiği soru Cübbeli Ahmet'e soruldu: Kripto paralar caiz mi? Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı
Galatasaray'dan Edin Visca bombası! Sarı-kırmızılılar, Bosna Hersekli futbolcunun transferini yazın bitirmek istiyor Galatasaray'dan Edin Visca bombası! Sarı-kırmızılılar, Bosna Hersekli futbolcunun transferini yazın bitirmek istiyor         
14:01
Kısıtlamasız ilk cumarteside Kısıtlamasız ilk cumarteside "Kıymetini bilelim" diyen Bakan Koca'yı dinleyen olmadı         
12:59
Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti Genç kızlara parkta cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı çevredekiler darbetti         
12:40
Prof. Dr. Naci Görür'den Büyükçekmece ve Küçükçekmece için kritik uyarı: Buralar şu anda bile kayıyor Prof. Dr. Naci Görür'den Büyükçekmece ve Küçükçekmece için kritik uyarı: Buralar şu anda bile kayıyor         
11:51
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk mücadelesini kazandı ama firma mağduriyeti gidermedi Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk mücadelesini kazandı ama firma mağduriyeti gidermedi         
11:26
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutunca icralık oldu Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutunca icralık oldu         
09:44
Değeri 100 milyondan fazla olan Merter'deki bina 31 yıldır tamamlanamadı Değeri 100 milyondan fazla olan Merter'deki bina 31 yıldır tamamlanamadı         
09:38
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda         
18:19
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 14:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei