İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

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Nevşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Nevşehir'de, vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonunda sokağa çıkabildi.

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla masa müşterisi kabul etmeye başlayan lokanta, kafe gibi işletmelerle alışveriş merkezleri hafta sonunda da kapılarını açık tuttu.

Toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Parkta güneşlenen Halis Altuntaş, mesaisinin olmadığı bir hafta sonunda dışarıda dolaşabilmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Evde bunalmıştık. Bugün hava iyi dışarı çıkabilmemiz güzel oldu ancak mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaya ve kalabalık ortamlara girmemeye de dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.