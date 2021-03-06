İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

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Kentteki işlek cadde ve sokaklardan görüntüler

Cacabey meydanında yoğunluk

Esnaf Ali Güven'in açıklaması Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kırşehir'de de kısıtlamaların kaldırılmasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kentin işlek noktalarından Terme, Ankara ve Atatürk caddelerinde vatandaşların çocukları ve yakınlarıyla alışveriş yaptıkları görüldü. Cacabey ve Ahi meydanlarında yaşlılar, park ve banklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de işlek cadde ve sokaklarda kontrollerini sürdürdü.

Esnaf Ali Güven, "Pandemi azaldı şehrimizin oranı da düşük Allah'a şükürler olsun. İnşallah tamamen biter, çocukların cıvıltısı caddelere yayıldı. Onlarda bir sıkıntı yok ama yaşlılarımız, yetişkinlerimiz daha dikkatli olmalı, kurallara uymalı." dedi.