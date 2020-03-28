İç Anadolu'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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İç Anadolu'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.

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Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sabah kent merkezindeki parklar ile çeşitli mahallelerdeki spor alanlarını kullanıma kapattı.

Etrafı tel örgüyle çevrili spor alanlarının kapısını kilitleyen ekipler, korunaksız basketbol sahalarında potaları söktü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca çeşitli kararlar alındığı, koronavirüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar il genelindeki mesire alanları, park ve ören yerlerinde gezinti, piknik ve spor yapılmasının yasaklandığı bildirildi.


Camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıların yapılacağı belirtilen açıklamada, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.

Öte yandan, Nevşehir Adnan Menderes Terminali'nde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların, seferlerini geçici olarak durdurduğu öğrenildi.


Yozgat

Yozgat'ta da park ve mesire alanları kullanıma kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Milli Parkı ve diğer mesire alanlarını kontrol etti. Buralarda piknik yapan vatandaşa rastlanmadı.

Otobüs firmaları da şehirler arası seferlerini geçici olarak durdurdu. Bir firma, Valilikten onay alacak yolcular için Ankara'ya günde iki sefer düzenleyecek.

Otobüs işletmecisi Kemal Sümer, tüm firmaların seferlerini durdurduğunu söyledi.


Mustafa Karaca da saat 17.00'den sonra Valilikten izin belgesi olmayanların yolculuk yapamayacağını ifade etti.


Sivas

Sivas'ta da şehirler arası otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

Otogarda yolculara, seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazıları ise beklemeye devam etti.

Kentte ayrıca mesire ve piknik alanlarına giriş yasaklandı.

Kayseri

Kayseri otogarında saat 17.00'ye kadar olan şehirler arası otobüs seferlerinin birçoğu iptal edildi. Saat 17.00'den sonrası için ise bilet satılmıyor.

Kayseri Otobüsçüler ve Yazıhaneciler Derneği Başkanı Hasan Kolbaşı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı kararla bütün otobüs seferlerinin kısıtlandığını söyledi.

Kolbaşı, "Burada nöbetçi bir otobüs olması lazım. İnsanların çok acil işleri olabilir. Otogara bir sağlık ekibi koysunlar, yolcuları denetlesinler. Bundan önce alınan kararla 20 yolcu taşıyabiliyorduk. Saat 17.00'den sonra çıkış yok. 50 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez otobüs seferlerinin iptal edildiğine şahit oluyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ise toplu ulaşımda düzenleme yaptı. Tedbirler kapsamında raylı sistem ve otobüslerde aralıklı oturma düzenine geçildi.

Toplu ulaşımda gerek bilet gişeleri önünde gerekse otobüs ve raylı sistem duraklarında vatandaşların sosyal mesafeyi uyguladığı görüldü.

Büyükşehir Belediyesince raylı sistem araçlarındaki bazı koltuklara sosyal mesafe konusunda uyarı etiketleri asılarak, bunların boş bırakılması ve yolcuların aralıklı oturmaları sağlandı.

Ayrıca raylı sistem araçlarında sık sık "Sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyunuz." anonsları yapılıyor.

Otobüslerdeki oturma düzenine de sosyal mesafe ayarı yapıldı. Yolcular koltuk atlayarak oturmak suretiyle sosyal mesafelerini koruyor.

Kırıkkale

Kırıkkale Belediyesince park ve bahçeler kapatılarak, gerekli önlemler alındı.

Otogarda ise bazı firmalar seferlerine saat 17.00'ye kadar devam ediyor, bazıları ise seferlerini geçici durdurdu.

Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Onur Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin 43 ilin bağlantı noktasında olduğunu belirtti.

Bir hafta, 10 gün öncesine kadar 200'e yakın otobüsün kentten geçtiğini anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Ancak son 15 gündür bu sayı ortalama 25-30'a düştü. Yine önceden Ankara'ya günde 125-130'a yakın minibüs gidiyordu. Cuma günleri 160'a kadar çıkıyordu. Şimdi onlar da 12-13'e düştü. Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında, saat 17.00'den sonra, alınan izinle vatandaşlarımız yolculuk yapacak."

Niğde

Niğde Belediyesince bankaların kaldırıldığı park ve bahçeler kapatılarak, gerekli önlemler alındı. Piknik yapılan mesire alanları da geçici süreyle kapatıldı.

Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmesi Müdürü Mahmut Körkoca, AA muhabirine, kentte faaliyet gösteren yerli 2 firmanın seferlerini geçici süreyle durdurduğunu söyledi.

Diğer firmaların, sağlık kontrolü yaptırıp Valilikten izin alan yolcular için sefer düzenleyeceğini belirten Körkoca, "Son 3-4 gündür yolcu olmadığı için firmalar sefer yapmıyor. Şu anda otogarda adeta in cin top oynuyor." ifadelerini kullandı.

Körkoca, otogar binasında ve firmaların otobüslerinde sık sık dezenfeksiyon yaptıklarını bildirdi.

Kırşehir

Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili tedbir alındı.

Terminalin bağlı olduğu Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sefer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun alacağı karar doğrultusunda çalışma yürüteceklerini söyledi.

Kurulun belirleyeceği bir ekibin otogardaki seferleri denetleyeceğini anlatan Çelik, sabahtan bu yana terminale herhangi otobüs giriş çıkışı olmadığını kaydetti.

Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:30 Kaynak: AA

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