İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sivas'ta, salgınla mücadele ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, kent merkezinde işlek cadde ve sokaklardaki lokanta, restoran ve çay ocakları denetledi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 55,83 vaka sayısının görüldüğü kentte, vatandaşların genelde sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu görüldü.

İlin cadde ve sokaklarında yoğunluk gözlenmezken polis ekipleri de araçların megafonlarından uyarı yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve bazı il yöneticileri de kentteki cadde ve sokaklarda esnafı ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Ayhan, esnafa maske hediye etti.