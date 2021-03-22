İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Yozgat kent merkezinden görüntü

Cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu

Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması yapması

Erol Demirtürk ile röportaj Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 46,05'ten 92,82'ye yükseldi.

Sarı bölgeden, turuncu bölgeye geçen kentte, cadde ve sokaklar ile banka önlerinde insan yoğunluğu sürüyor.

Yozgat Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlemelerini sürdürürken, cadde ve sokaklarda emniyet ekipleri maske, mesafe ve HES kodu sorgulaması yapıyor.

Vatandaşlardan Erol Demirtürk, uygulamaların önemli olduğunu, bunun yanında vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.