İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
22.03.2021 17:26
Kent merkezinde yürüyen yayalar Kayseri Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 196,07 vaka sayısının görüldüğü Kayseri'de denetimler sürüyor.
Kent merkezinde yürüyen yayalar
Kayseri
Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 196,07 vaka sayısının görüldüğü Kayseri'de denetimler sürüyor.
Polis ve zabıta ekipleri, yeme-içme mekanları başta olmak üzere halkın yoğun olduğu yerlerde maske ve mesafe denetimi yaparak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
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