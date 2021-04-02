İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

02.04.2021 15:25

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla başlatılan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim için alışveriş merkezine gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, güvenlik personelinin HES kodu sorgulamasıyla içeri alındı.

İş yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına yönelik denetleme yapan Becel, iş yeri sorumlularına kurallara riayet edilmesi ve devamlılığın sağlanması hususunda tavsiyede bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Becel, sürecin bir an evvel atlatılabilmesi için duyarlı davranılmasını istedi.

Becel, gazetecilere, kurallara uyulduğu takdirde salgının kontrol altına alınabileceğini belirterek, herkesin bireysel olarak kendini ve çevresindekileri denetlemesi ve uyarması gerektiğini kaydetti.

Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, halkın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Dönercilerin yoğun olduğu eski Müftülük Caddesi ve bağlı sokaklardaki esnafı ziyaret eden Akın, iş yeri sahiplerine, müşterilere, vatandaşlara maske, mesafe, hijyen ve yüzde 50 kapasite uygulamasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Vakaların artmasıyla yeni kısıtlamaların gündeme geldiğini belirten Vali Akın, "Sizlerden isteğimiz salgınla mücadelede alınan kurallara hassasiyetle riayet etmenizdir. Vaka sayısının daha fazla artmaması, iş yerlerimizin ve okullarımızın normale dönmesi bizim elimizde. Toplum sağlığını korumaya yönelik tedbir kararlarına ne kadar uyarsak bu süreci o kadar çabuk atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, valilik önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde salgın nedeniyle yaşanan vaka artışının düşmesi için herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Özellikle son zamanlardaki vaka artışının en büyük nedenlerinden biri olan ev ziyaretlerinin ertelenmesi gerektiğine dikkati çeken Günaydın, "Bunun yanında misafir kabul etmememiz gerekir. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor, vakaların artışını araştırıyor. Yoğunluğun nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Son zamanlardaki vaka artışlarının en büyük kaynağı maalesef ev ziyaretleri, misafir kabul etme gibi uzun süreli oturmalar. Elbette ihtiyacımız olduğu zaman büyüklerimizin yanına gideceğiz, ihtiyaçlarını karşılayacağız ama bunu bir oturma, ziyaret şeklinde uygularsak bunların sonuçları da maalesef ağır oluyor." diye konuştu.

Kentte daha önce mantı kesme buluşmalarında bir araya gelen bazı vatandaşların Kovid-19'a yakalandıklarını anımsatan Günaydın, "Vatandaşlarımız ihbarda bulunuyor, apartman içinde gün yapıldığını ifade ediyorlar. Arkadaşlarımız gidiyor, maalesef ihbar doğru çıkıyor. Bunun gibi özellikle okullarımızda ve etüt merkezlerimizde ortaya konan kuralların mutlaka ama mutlaka uygulanmasını talep ediyoruz. Tedbirlere uyulmasını talep ediyoruz. Bunları hep birlikte gerçekleştirdiğimiz zaman yakında güzel şeyleri de konuşmuş olacağız. Vakaların azalışlarını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Yarından itibaren cumartesi de dahil hafta sonu kısıtlama getirildiğini hatırlatan Günaydın, kısıtlamadan istenen sonucun alınabilmesi için özellikle apartmanlarda ve sitede oturan vatandaşların bir araya gelmemelerini ve çocukların oyun parklarında yoğunluk oluşturmamalarını istedi.

Günaydın, konuşmasının ardından cadde ve sokaklarda denetimde bulundu.

Kurallara uyanlara teşekkür eden Günaydın, uymayan bir kişiye ceza yazılmasını istedi.

Sivas

Sivas ve ilçelerinde de salgın denetim ekipleri kontrol yaptı.

Ekipler, iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını denetleyerek uyarılarda bulundu.

Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de köyleri ziyaret ederek maske dağıttı.

Jandarma ekipleri, salgına karşı vatandaşları uyararak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı olan kişilerin de ikametlerinde bulunup bulunmadıklarını kontrol etti.

Yozgat

Yozgat'ta emniyet ekipleri, yoğunluğun fazla olduğu Lise ve Sarraflar caddelerinde denetim yaptı.

Maske takma ve mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulunan emniyet ekipleri, bazı kişilerin HES kodunu sorguladı.

İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika


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