İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika

İç Anadolu'da kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" adlı oyunu Sivas'ta izleyicilerin beğenisine sunacak.



Ahmed Hilmi'nin yazdığı, Dursun Gürlek'in Türkçeye çevirdiği, Ahmet Açıkgöz'ün oyunlaştırdığı, İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyunda, kalabalık oyuncu kadrosu rol alıyor.

Tek perdelik oyunun dekoru Özge Akarsu, kostümleri Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımı ise Osman Uzgören'e ait.

Eser, Atatürk Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 1 Şubat Cumartesi günü ise 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

Kayseri

Kayseri'de "Kırmızı Başlıklı Kız" adlı oyun minik tiyatroseverler için sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinin etkinliği, 2 Şubat saat 12.00 ve 15.00'te Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz izlenebilir.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesinin tiyatro etkinlikleri kapsamında "Bavul" adlı oyun beğeniye sunulacak.

Yapımcılığını Osman Genç'in, yönetmenliğini Levent Tülek'in üstlendiği oyunda, Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay ve Yasemin Hadivent rol alıyor.

Senaryosunu Sam Bobrick'in yazdığı oyunda, bugünün insan ilişkileri, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları esprili şekilde anlatılıyor.

Oyun, 1 Şubat Cumartesi saat 19.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Yetişkinlerin 10, öğrencilerin 5 lira ödeyerek izleyebileceği oyundan elde edilen gelirle, engelliler için akülü araba alınacak.