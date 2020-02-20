İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika
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İç Anadolu'da kültür sanat

7 saat önce

Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

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Nevşehir, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.


Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 22 Şubat Cumartesi saat 19.30'da "Ölün bizi ayırana dek" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Konsepti Pucca'ya ait, senaryosunu Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı oyunda, Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan rol alıyor.

İki perdelik eserde, boşanmaya karar vermiş çiftin, bir gece önce kendileri için düzenlenen kutlama partisinde başlarına gelenler sahneleniyor.

Oyunun geliriyle kentteki engelliler için tekerlekli sandalye alınacak.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "1919: Şafak" adlı oyunu sahneleyecek.


Asiye Demet Köse ile SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz'ün kaleme alarak sahneye taşıdığı eser, Samsun'dan başlayan ve Sivas Kongresi ile kararlılığa dönüşen, Türk milletinin manda ve himayeye karşı destansı dik duruşunu anlatıyor.


Oyun, bugün ve yarın 19.30'da, 22 Şubat Cumartesi ise 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.


Kayseri

Kayseri'de 2. Abdülhamid Han'ı anlatan "Usta" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Sanatçı Ahmet Yenilmez tarafından yazılan ve yönetilen oyun, 22 Şubat'ta Gültepe Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da ücretsiz izlenebilecek.

"Harika Kanatlar" müzikali 26 Şubat'ta minik tiyatroseverlerle buluşacak. Kayseri Kültür Merkezi'ndeki müzikal, saat 19.00'da başlayacak.

Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar gibi oyuncuların yer aldığı "Etekler ve Pantolonlar" tiyatro oyunu da 26 Şubat'ta sahneye konulacak. Müzikli komedi türündeki oyun, Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de izlenebilecek.

Yozgat

Yozgat'ta "Lena, Leyla ve Diğerleri" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan, Ayşen İnci'nin yönettiği oyun, 27 Şubat Perşembe günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda saat 19.30'da sahnelenecek.

Kırşehir

Kırşehir'de, "Aziz Nesin Vapuru" adlı oyun sahnelenecek.

Aziz Nesin'in yazdığı, Ercan Tulunay'ın yönettiği oyun, 22 Şubat'ta Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da seyirci ile buluşacak. Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından ücretsiz sahnelenecek eserde, insanların türlü hallerine ışık tutuluyor.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 23 Şubat Pazar saat 14.00'de "Kaba Korsan ve Hazine Adası" isimli çocuk tiyatrosu sahneye konulacak. Ercan Tulunay'ın yazıp yönettiği oyun ücretsiz izlenebilecek.

Nevşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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