İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde çarşılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
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İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde çarşılarda yoğunluk oluştu

08.07.2022 17:13

Çarşıda bulunan kalabalık Bıçak bileyen esnaf Şeker dükkanında alışveriş yapanlar Baharatçı dükkanın içindeki yoğunluk Baharatçı Murat Canıtez'in konuşması İç Anadolu'da arife gününde çarşılarda hareketlilikNİĞDE - Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

Çarşıda bulunan kalabalık

Bıçak bileyen esnaf

Şeker dükkanında alışveriş yapanlar

Baharatçı dükkanın içindeki yoğunluk

Baharatçı Murat Canıtez'in konuşması İç Anadolu'da arife gününde çarşılarda hareketlilik

NİĞDE - Kurban Bayramı arifesinde çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

Niğde'de bayrama hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı pazarda hareketliliği artırdı. Özellikle bıçakçılar ve baharatçılardaki kalabalık dikkati çekti.

Baharatçı Murat Canıtez de "Şu an en çok baharatlar tercih ediliyor. Lokum ve kendi imalatımız baklavalarımız da tercih ediliyor. Şekere de talep var." dedi..

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İç Anadolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde çarşılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde çarşılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
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