İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Son Dakika

İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği

11.11.2020 13:34

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın konuşması Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşması Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın konuşması Fidan dikimi Kayseri'de Erciyes Dağı'nda düzenlene törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye...

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşması

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın konuşması

Fidan dikimi Kayseri'de Erciyes Dağı'nda düzenlene törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Vali Günaydın, fidan dikiminin önemini anlatarak bu konuda son yıllarda Türkiye ve Kayseri'de önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

"Yaşadığımız alanları fidanlarla buluşturmak zorundayız." diye Günaydın, Erciyes'in Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ve son yıllarda dikilen yaklaşık 5 milyon fidandan daha fazlasının torakla buluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise Erciyes Dağı'nın şehrin turizm merkezi olduğunu ve belediye olarak şehrin tüm bölgelerinde yeşillendirme çalışması yapıldığını vurguladı.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın da orman varlığının artırılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

Erciyes Dağı'nda 2012 yılından bugüne kadar 4 milyon 600 bin fidan dikildiğini aktaran Çapkın, 2020 sonuna kadar 462 bin daha fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrenci ve vatandaşların da katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Öte yandan, Erciyes Teknopark tarafından da teknopark yerleşkesinde Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay'ın da katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İç Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
İç Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
İç Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği
İç Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Son Dakika


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