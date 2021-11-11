"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kayseri'de fidan dikildi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ve protokol üyeleri ile davetliler katıldı.

Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, ağaç dikme etkinliğinin gerçekleşmesi anlamında Erciyes için güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Ağaç dikmenin önemini vurgulayan Günaydın, "Büyük bir güçlükle büyüttüğümüz var olan ormanı korumak çok daha önemli. Çok basit ihmalkarlıklarla çıkan yangınlarla ormanların azalmasına neden oluyorsak bu durumu da dikkate almamız gerekiyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Ormanlar milli servetimiz, gereken özeni göstermemiz gerekiyor. Çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın da ağaçlandırma çalışmalarının önemini anlattı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kent genelinde 1,5 milyonu Erciyes'e olmak üzere bu yıl 4 milyon fidan dikilmesi hedefleniyor.