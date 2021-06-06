İç Anadolu'da muhtarlık ara seçimleri başladı - Son Dakika

Türkiye genelinde 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılacak seçimler, Kayseri'de başladı.

Kayseri'de 9 mahallede çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için vatandaşlar sandık başına gitti.

Muhtarlık görevi sırasında vefat eden, görevden alınan ve istifa eden bölgelerde muhtarlık ve aza seçimi gerçekleştiriliyor.

Melikgazi ilçesinde Alparslan ve Gökkent, Hacılar ilçesinde Karpuzsekisi, Pınarbaşı ilçesinde Karahalka, Sarıoğlan ilçesinde Kaleköy, Sarız ilçesinde Karapınar ve Oğlakkaya, Yahyalı ilçesinde Çubukharmanı, Yeşilhisar ilçesinde Gülbayır mahallelerinde seçim yapılıyor.

Alparslan Mahallesi'nde 17 bin 917 seçmen 58 sandıkta, Gökkent Mahallesi'nde 4 bin 653 seçmen 15 sandıkta, Karpuzsekisi Mahallesi'nde 583 seçmen 2 sandıkta oy kullanacak.

Vatandaşlar Besime Özderici İlkokulu'nda Alparslan Mahallesi muhtarlığı için oy kullanmaya geldi.

Alparslan Mahallesi muhtar adayı Fatih Çalışkan, AA muhabirine seçim yapılan 9 mahallenin içinde en büyüğünü Alparslan Mahallesi olduğunu söyledi.

Demokrasinin kazanması dileğinde bulunan Çalışkan, "Bir yarışa girdik, inşallah hangimiz önde giderse o kazanacak. Büyük bir mahalle, sürekli göç alıyor. Hem Kovid (19) nedeniyle hem de yaz dolayısıyla halkın bağlarına gitmesi nedeniyle ilgi çok fazla değil. Yine de 7-8 bin gibi bir katılım bekliyoruz." diye konuştu.