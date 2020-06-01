İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı - Son Dakika

İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.
Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekanlar normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:04 Kaynak: AA
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