İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı - Son Dakika

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Sivas'ta faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) bugün itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Sivas Valiliği, kontrollü sosyal hayat kapsamında Atatürk Kongre, Şarkışla Aşık Veysel ve arkeoloji müzelerinin de kapılarını ziyaretçilerine açtığını duyurdu. Maskesiz girişlerin yasak olduğu müzelerde, sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek.

Kırıkkale

Kırıkkale'de, normalleşme adımlarının ardından sabah saatlerinde Alparslan Türkeş ve Millet bulvarlarında kısa süreli trafik yoğunluğu gözlendi.

Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, belirlenen kurallar çerçevesinde bugünden itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Lokanta işletmecisi Hakan Karabekir, AA muhabirine, bugüne kadar hijyen kurallarına uyduğunu, bundan sonra da titizlikle devam edeceklerini söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olduklarına dikkati çeken Karabekir, "Devletimiz, bu süreçte çalışanlarımıza ve bize gerekli desteği sağladı. Biz de bunlardan faydalandık. Devletimizin izniyle bugün itibariyle de iş yerimizi yeniden hizmete açtık. Gerekli önlemlerimizi aldık ve kapı önlerine el dezenfektanları yerleştirdik. Çalışanlarımıza hijyen eğitimi verdik." diye konuştu.

Kayseri

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla Kayseri'nin işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşandı.

Çok sayıda sürücü yollara çıkarken, işe gitmek isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkanların maske takarak önlem aldıkları görülürken, bazı işletmelerin girişinde müşterilerin ateşi ölçüldü.

Polis ekipleri tarafından da meydan ve sokaklarda maskesiz dolaşılmaması, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık anons yapıldı.

Bir lokantada çalışan Bilal Yalman, sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başladıklarını ve yaklaşık 2 ay sonra işletmelerini açtıklarını söyledi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerekli hazırlıkların tamamlandığını aktaran Yalman, müşterilerin gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyebileceklerini ifade etti.

Niğde

Niğde'de, normalleşme sürecinin başlamasıyla Dr. Sami Yağız Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda trafik yoğunluğu gözlendi.

Gerekli tedbirlere uyarak saat 22.00'ye kadar hizmet verecek lokanta, restoran, çay ocağı gibi işletmelerde ise yoğunluk görülmedi.

Spor salonu işletmecisi Nebi Karan, AA muhabirine, gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, rezervasyonla belli kontenjan dahilinde, bugün itibariyle müşteri kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Nevşehir

Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, Nisan ayında trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı ulaşıma açılırken, kentin ana caddelerinde araç ve insan yoğunluğu oluştu.

Uzun bir aradan sonra yeniden hizmete başlayan lokanta, kafe, pastane ve kahvehane gibi işletmeler, sabah erken saatlerden itibaren maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek müşteri kabulüne başladı.

Pastane işleten İshak Alkan, AA muhabirine, hazırlıklara geceden başladıklarını, sabaha karşı ürettikleri ürünleri müşterilerin beğenisine sunduklarını, bu şekilde hizmet vermeyi özlediklerini kaydetti.



Tedbirlerin meyvesini vererek en kısa sürede koronavirüs salgınından tamamen kurtulmayı ümit ettiklerini dile getiren Alkan, "Bizim ve çalışanlarımız için zorlu bir süreç oldu. Bundan sonra benzer durumların yaşanmamasını diliyorum. Yeni sürecin ülkemiz ve milletimiz adına kazançlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta koronavirüs nedeniyle pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, uzun aradan sonra normal hasta kabulüne başladı.

Kent merkezinde ise çay ocakları, kahvehaneler ve lokanta gibi işletmeler de kapılarını müşterilerine açtı.

Çay ocağı işleten Yakup Başol, tekrar işe başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İş yerleri kapalı olduğu için büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Başol, "Bugün iş yerimizi açtık. Çok mutluyuz. İnşallah, koronavirüs bir an önce tamamen yok olur da herkes normal hayatına döner." dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de, normalleşme sürecinin başlamasıyla kentin işlek meydan ve caddelerinde trafik yoğunluğu gözlendi.

Lokanta, kafeterya, pastane ve spor salonu gibi işletmelerde, açıklanan tedbirlere göre önlem alındığı görüldü.



Kent merkezinde spor salonu işleten Zafer Çam, AA muhabirine, kendilerine ek maliyet getirse de yönetmeliklere göre bir haftadır hazırlık yaptıklarını söyledi.



Randevu sistemiyle müşteri kabul edeceklerini belirten Çam, "Salona yeni paspas sistemi koyduk. Yaklaşık bin metrekare olan salonumuzda spor aletlerini sosyal mesafeye göre düzenledik. Spor salonunda kullanılabilecek maskeleri temin ettik." dedi.



Öte yandan, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen bölümünde, seyahat kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu.