İç Anadolu'da öğrencilerin "sosyal mesafe kurallı" LGS heyecanı - Son Dakika

İç Anadolu'da öğrencilerin "sosyal mesafe kurallı" LGS heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

İç Anadolu'da öğrencilerin

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Kayseri'de sınava girecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında içeri alındı.

Okul girişlerinde yeni maske dağıtılan öğrencilerin kimlik ile sınav giriş belgeleriyle salonlara geçişlerine izin verildi.

Kayseri'de 310 okulda yapılacak sınav için 31 bin 575 öğrenci kaydedildi.

Okul bahçesine alınmayan veliler polis ve görevlilerce sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıldı.

Velilerden Özgür Can Durmuş, AA muhabirine, alınan tedbirlerden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Devletin çocukları için her şeyi düşündüğünü belirten Durmuş, şunları kaydetti:


"Devletimizden Allah razı olsun. Bizler veli olarak geldiğimizde hiç gözümüz arkada kalmadı. Evdeyken 'salgın var nasıl olacak' diye düşünüyorduk ama buradaki tedbirleri görünce çok rahatladık. Devletimiz her şeyi düşünmüş. Maskesinden dezenfektanına kadar var. İçimiz rahat ve başarılı bir şekilde çocuğumuzun sınavını bitirmesini bekliyoruz."


Nuh Mehmet Kılbızoğlu da önlemlerin en iyi şekilde alındığını gördüklerini ve çocukların sınav öncesi yetkililer tarafından güzel bir şekilde yönlendirildiğini ifade etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de bazı okulları sınav öncesi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Nevşehir

Nevşehir'de sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı. Nevşehir'de 103 okulda 5 bin 890 öğrenci sınava girdi.

Veliler çocuklarının sınava gireceği okul önlerine gelerek onları uğurladı, dua etti.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen öğrenci velisi Asım Çapacı, "Bu zorlu süreçte sınava hazırlandılar. İnşallah bütün çocuklar muvaffak olur. Çocuğumuz pandemi sürecinde e-okul ve aldığımız kitaplarla çalıştı. Biz de elimizden geldiği kadar destek verdik. Dinlenmesi için son birkaç günde serbest bıraktık. İnşallah güzel bir yer tutturabilir." dedi.


Figen Davarcı da şunları söyledi:

"Çocuğumuz evimizde çalıştı. Stresli ve heyecanlıydı. Kendi başına mücadele verdi. Bizim için zor bir süreçti. Çocuklar bu dönemde hem virüsün verdiği stresi yaşadı hem sınav gerginliğini. Okuldan uzak, öğretmenden uzak stresli bir dönem yaşadık. İsteğimiz fen lisesi. Rabbim bütün çocukların yardımcısı olsun. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum."

Niğde

Niğde'de de öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri dikkate alınarak, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci sınava girdi.

Öğrencilere sınava girişte maske verildi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.

Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler, sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden de uzaklaştırdı.

İl genelinde 4 bin 846 öğrencinin sınava girdiği öğrenildi.

Sivas

Sivas'ta da sınava girecek öğrencilere okullarda Kovid-19 tedbirleri uygulandı.

Öğrenciler sınava girecekleri okul önlerine geldiklerinde mevcut maskeleri çöpe attırılarak yeni maske verildi.

El dezenfektanı kullanan öğrenciler, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alındı.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Behrampaşa Ortaokulu'nda sınav tedbirlerini denetledi.

Savaşçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas'ta 12 bin 403 öğrencinin sınava girdiğini söyledi.

Sınav düzenlenecek 186 okulda her türlü tedbirin alındığını belirten Savaşçı, öğrencilere başarı diledi.

-Yozgat

Yozgat'ta sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.


Ateşleri ölçülen öğrenciler, dezenfektan ile ellerini dezenfekte edip maskeleri değiştirdikten sonra sınav salonlarına geçti.


Öğrenci velileri okul bahçesine alınmazken, görevliler sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.


Öğrencilerden Yasin Ekinci, biraz heyecanlı olduğunu söyledi.


Ekinci, sınava iyi hazırlandığını ifade ederek, "İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Pandemi sürecinde ders videosu izleyerek, internetteki bazı öğretmenlerin desteğini alarak çalıştım." dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de kent merkezi ve 6 ilçede 56 okulda 245 salonda 3 bin 984 öğrenci LGS'de ter döktü.

Okulların bahçelerine aileler alınmadı, bazı ailelerin dua ettikleri gözlendi.

Kızını Merkez Yunus Emre Orta Okulu'na sınava getiren baba Mehmet Yılmaz, çok büyük emek verdiklerini aktararak, "Koronavirüs sürecine rağmen evde çok fazlasıyla ders çalıştı. İnşallah başarılı olmasını istiyoruz. Çocuklar bu sınavı gerçekten çok önemsediler. Tüm çocukların emekleri boşa gitmesin. Dua ediyoruz." dedi.

Bazı ailelerin çocuklarının araçlarında kalan kimliklerini yetiştirmeye çalıştıkları görüldü.

Ekinci, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da öğrencilerin 'sosyal mesafe kurallı' LGS heyecanı - Son Dakika

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