İç Anadolu'da öğrencilerin YKS heyecanı - Son Dakika

İç Anadolu'da öğrencilerin YKS heyecanı

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

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Kayseri'de Refika Küçükçalık Ortaokulunda sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak içeri alındı.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske ve dezenfektan mendil verildi.


Öğrenciler polis kontrolünden geçtikten sonra binaya girdi. Öğrenci velileri de dışarıda Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Öte yandan, polis ekipleri inşaat alanlarında denetim yaparak, devam eden çalışmaları durdurdu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.


Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.


Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler, sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.


Sivas

Sivas'ta sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında içeri alındı.


Sınav binaları önünde dezenfektanla ellerini temizleyen öğrencilere görevlilerce maske dağıtıldı.

Bu arada Sivas Belediyesi sınav nedeniyle vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşım sağladı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sınav nedeniyle yoğun tedbir aldı.

Nevşehir

Nevşehir'de de öğrencilere, görevlilerce maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi.

Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı.


Veliler, üniversite görevlilerince kendilerine ayrılan yerlerde bekletildi.

Yozgat

Yozgat'ta sınava girecek öğrenciler, bina girişlerinde ellerini dezenfektan ile temizleyip, maskelerini yeniledikten sonra sınav salonlarına geçti.

Sınava eski kimlikle gelen bir öğrenci ise görevlilerce içeri alınmayınca Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde kimliğini yenileyip son dakikada sınava yetişti.

Öğrenci yakınları ise dışarıda çocuklarının sınavdan çıkması için bekledi.

Kırşehir

Kırşehir'de 7 bin 694 aday YKS'de ter döktü.


Okul girişlerinde dezenfektan mendil ve yeni maske dağıtılan öğrencilerin kimlik ile sınav giriş belgeleriyle salonlara geçişlerine izin verildi.

Okul bahçesine alınmayan öğrencilerin yakınları polis ve görevlilerce sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıldı.


Okul bahçelerinde bekleyen bazı ailelerin dua ettikleri görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da öğrencilerin YKS heyecanı - Son Dakika

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