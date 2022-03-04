İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

04.03.2022 13:57

Depren tatbikatı Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın açıklaması Kırşehir'deki tatbikat merkez Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Depren tatbikatı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın açıklaması Kırşehir'deki tatbikat merkez Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem sirenlerinin çalmasıyla AFAD ekipleri, öğrencileri güvenli şekilde okul bahçesine çıkardı.

Vali İbrahim Akın, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, depremin afete dönüşmemesi için ciddi çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2021 İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Biz de bu çerçevede geçen yıl 200 bine yakın vatandaşımıza afetlerde özellikle deprem esnasında nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde eğitimler vermiştik. Bu yıl ise geçen yıl öğrendiklerimizi pratiğe dökmek anlamında tatbikat yılı ilan edildi. Bu tatbikatta öğrencilerimize bir deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı gösterdik. Güvenli bir şekilde okuldan tahliyelerini sağladık."

Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı
İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

YORUMLAR
500
OSMANİYE'DE DEPREM ANI VE TAHLİYE TATBİKATI OSMANİYE'DE DEPREM ANI VE TAHLİYE TATBİKATI Yozgat'ta 361 bin 532 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi Yozgat'ta 361 bin 532 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi

Ziya Polat, Röportaj, Yozgat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
15:01 Aşk-ı Memnu'yla bir döneme damga vurdular! 14 yıl sonra film projesiyle tekrar bir araya geliyorlar
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:49 Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:37:23. #1.13#
SON DAKİKA: İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement