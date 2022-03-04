İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Depren tatbikatı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın açıklaması Kırşehir'deki tatbikat merkez Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem sirenlerinin çalmasıyla AFAD ekipleri, öğrencileri güvenli şekilde okul bahçesine çıkardı.

Vali İbrahim Akın, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, depremin afete dönüşmemesi için ciddi çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2021 İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Biz de bu çerçevede geçen yıl 200 bine yakın vatandaşımıza afetlerde özellikle deprem esnasında nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde eğitimler vermiştik. Bu yıl ise geçen yıl öğrendiklerimizi pratiğe dökmek anlamında tatbikat yılı ilan edildi. Bu tatbikatta öğrencilerimize bir deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı gösterdik. Güvenli bir şekilde okuldan tahliyelerini sağladık."

Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.