Üye Girişi
İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun - Son Dakika

İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun

17.09.2021 17:13

Yozgat ve Sivas'ta şeker pancar üreten çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan pancar alım fiyatından memnun kaldı.

Yozgat ve Sivas'ta şeker pancar üreten çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan pancar alım fiyatından memnun kaldı.

Yozgat'ın İnceçayır köyünde 150 dekar alanda pancar yetiştiren Güzel Selvi, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı pancar alım fiyatını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Selvi, "Bu yıl kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği fiyatın üzerine şeker oranı ve nakliye de eklendiğinde bu rakam ton başına 500 lira olur. Çok şükür umduğumuzun üzerinde fiyat açıklandı. Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz." dedi.

Çiftçi Yusuf Selvi de 100 dekara pancar ektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum, umduğumuz fiyatı verdi. Bu sene çok su sıkıntımız oldu, göletler kurudu. Yeraltı sularıyla sulama yapıyoruz. Derede su biriktirerek suluyoruz. Yozgat Şeker Fabrikası kampanya başlattı, alımlar yapılıyor. Türk Şeker yetkililerinden su sıkıntısı olan köylere randevu sisteminde öncelik verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Sivas

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Aşağıada köyünde yaklaşık 5 bin dönüme pancar eken çiftçiler, açıklanan zammı sevinçle karşıladı.

Köyde çiftçilik yapan Hasbi Şahin, "Maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönemde güzel bir fiyat açıklandı. Bütün çiftçilere hayırlı uğurlu olsun. Zammı duyunca mutlu olduk. Çiftçilere moral kaynağı oldu. Köy olarak yaklaşık 5 bin dönüm, ilçe olarak da 15 bin dönüm araziye şeker pancarı ekiyoruz. Yapılan zam çiftçiyi tatmin etti." dedi.

Çiftçi Köksal Kartal da "Cumhurbaşkanımız iyi fiyat verdi. Bu fiyat bizleri mutlu etti. Büyük, müjdeli bir haber aldık. Zammı duyunca alkışladık. Bu büyük bir müjde, iyi bir zam verdi. Ekim ayı başında hasada başlıyoruz. Neşeli bir şekilde çalışacağız. Yapılan zam için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Kartal da yapılan zamma sevindiği belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kayseri

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ise açıklanan rakamın pancar çiftçisine hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Önceki sene pancara yapılan zam yüzde 12 seviyesindeydi, bu yıl yüzde 25 artış öngörüldü. Bu, inşallah çiftçimizi memnun eder. Çiftçilerimizin girdilerinde önemli artışlar oldu. Pancar maliyetleri bundan etkilendi. Şu anda ton başına maliyet 350 lira civarında. 500 ton kotası olan bir çiftçi açısından baktığımızdan bu 35 bin liraya tekamül ediyor. Pancar zammı demek çiftçi aşısından mutluluk vesilesi. Şeker fabrikaları açısından baktığımızda ise artan maliyet demek. Üretilen şekerin üçte iki maliyetini şeker pancarı oluşturuyor. Kayseri Şeker açısından olayı değerlendirdiğimizde 3 milyon 100 bin ton pancar alacağız bu sene. Tonda 84 liralık artış, 260 milyon lira gibi rakama tekamül ediyor. Şeker sektörünün beklediği, şeker fabrikalarının maliyetini kurtaracak şekilde şekere de zam yapılması yönünde. Türkiye'de şeker fiyatları bu seneye kadar Avrupa'daki hatta dünyadaki şeker fiyatlarının üzerinde seyrederdi. 10 yıl önce Türkiye'de şeker fiyatları Avrupa'ya göre döviz bazında 3 katıydı. Bugün itibariyle Londra Borsasında şekerin satış fiyatı 510 dolar. Türkiye'deki fiyatı hesap ettiğimizde 460 dolara geliyor. Maliyetlerdeki bunca artışa rağmen döviz bazında Avrupa'nın yüzde 10 gerisinde kaldık."

İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun
İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun
İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun
İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun
İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun

Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi, Yozgat, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun - Son Dakika


Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu 18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz 18:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü 17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım 17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var 17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri 17:07 Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu
Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti 16:35 Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? 16:17 Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?

Son Dakika Haberleri
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var
17:22 Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak         
18:26
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:34
Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum         
17:22
Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler         
16:46
Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi         
16:22
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü         
15:37
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 18:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: İç Anadolu'da pancar çiftçisi açıklanan fiyattan memnun - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement