Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Kırşehir kent merkezi
Pazar yerine gelen vatndaşlar
Vatandaşların alış veriş yapması
Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla Kırşehir iki mahallede tezgahlar açıldı.
Kırşehir kent merkezinde Kuşdilli ve Aşıkpaşa mahallelerindeki pazarlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıldı.
Yaş sebze, meyve ve fide satılan pazar yerlerinde aynı anda en fazla 300 kişinin alışveriş yapmasına izin veriliyor.
Polis ve zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü pazarlarda, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuluyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı - Son Dakika