İç Anadolu'da ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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İç Anadolu'da ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı

01.04.2022 18:40

Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu gözlendi.

Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu gözlendi.

Niğde'de Yeni Çarşı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yoğunluk yaşandı, vatandaşlar, ramazan için alışveriş yaptı.

Hurma satışı yapan Sedat Altındağ, ramazanda eski yoğunlukların kalmadığını belirterek, "İnsanlar şu anda temel ihtiyaçlarına yönelmiş durumda. Hurma üvey evlat muamelesi görmeye başladı. Esnaf olarak biz de çok zorlanıyoruz. Kar marjlarımız çok düştü, masraflarımız arttı, ürün bulmakta zorluk çekiyoruz. İnsanlar da esnaf da zor durumda." ifadelerini kullandı.

Kasap dükkanı işleten Yakup Dalmış da ramazanın gelmesiyle işlerin hareketlendiğini dile getirerek, "Ramazan bereketiyle geldi. Fiyatların yükselmesine rağmen işler hareketli, memnunuz." dedi.

İç Anadolu'da ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı
İç Anadolu'da ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı
İç Anadolu'da ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı

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alışveriş, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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