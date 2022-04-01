İç Anadolu'da ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu gözlendi.

Kırşehir'de tarihi Uzun Çarşı' da, hurma satan Arif Karaboğa, "Hurma, bakliyat tüm ürünlerde fiyat artışı oldu. Hurma geçen yıl 80 liraydı, bu sene 150-160 lira. Bakliyatta da ciddi artış var. İşler çok düşük. İnşallah ramazan içinde açılır, artar." dedi.

Baharat ve bakliyat satan Özgen Öz de "Bu sene hammadde maliyetlerindeki artış, satışları olumsuz etkiledi. Baharat, bakliyat, şarküteri, bütün gruplarda maalesef ciddi artış var, bu da işlerimizi olumsuz etkiledi." dedi.